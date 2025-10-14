Vibo Valentia, si dimettono 7 consiglieri provinciali di maggioranza

Sette componenti su dieci del Consiglio provinciale di Vibo Valentia si sono dimessi a causa di contrasti col presidente dell'ente, Corrado L'Andolina.

A firmare l'atto di dimissioni sono stati i consiglieri Vincenzo Pagnotta, Serena Lo Schiavo e Carmine Franze, del centrodestra; Alessandro Lacquaniti, Gianpiero Calafati e Nicola Papa, dell'area di centro, e Antonino Schinella, del Partito democratico.

I tre consiglieri che non si sono dimessi sono Vincenzo Lentini, Carmine Mangiardi e Nicola Lasorba.

Alla base delle dimissioni la vicenda della stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale, che i consiglieri dimissionari avrebbero voluto trattare, nel corso della seduta svoltasi ieri, prima del bilancio, contrariamente alle intenzioni di L'Andolina.

Il presidente L'Andolina, malgrado le dimissioni dei sette consiglieri, resta comunque in carica e potrà indire entro tre mesi le elezioni del nuovo Consiglio provinciale.