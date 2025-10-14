Acate, il caso dell'hub sanitario "dimezza" il Consiglio: minoranza sull'Aventino

Sarà un Consiglio comunale di Acate senza la minoranza quello convocato dalla presidente Cristina Cicero per giovedì 16 ottobre nella sala consiliare del Castello con 8 argomenti all’ordine del giorno.

Non saranno presenti, infatti, oltre ai 4 consiglieri della Lista Caruso, che nei giorni scorsi avevano accusato la presidenza di calpestare il diritto alla partecipazione democratica ignorando sia le richieste inerenti ai punti da trattare sia alle esigenze familiari e lavorative, anche i 2 colleghi di Acate al Centro: “Per coerenza e solidarietà verso i colleghi, anche noi di “Acate al Centro” non parteciperemo alla prossima seduta. Noi sul punto riguardante l’hub sanitario di Marina di Acate – spiegano - non avevamo chiesto un Consiglio straordinario "ed urgente", ma semplicemente un Consiglio straordinario, perché straordinario è il tema da trattare. Parliamo del futuro di un intero territorio, non di una pratica qualunque. E sia chiaro: l’argomento non è chiuso. Oggi dalle pagine ufficiali del Comune di Acate in cui è comunicato l'ordine del giorno del Consiglio apprendiamo che il punto è stato nuovamente eliminato. Ancora una volta confusione totale anche nell'organizzazione dei consigli comunali. A questo punto attendiamo la convocazione del Consiglio Comunale straordinario e aperto alla cittadinanza”.

Sulle dimissioni dell’assessore Gallo, Forza Italia, non rappresentata nel consesso ma fortemente critica con il sindaco Gianfranco Fidone, è molto pungente: “ Gallo, non era un assessore qualunque: uomo di fiducia del sindaco, parte del suo cerchio più ristretto e garante di equilibri interni delicati. Se oggi lascia, è perché quell’equilibrio è definitivamente saltato. Negli ultimi due anni, il sindaco ha costruito una gestione accentrata e autoreferenziale, riducendo la giunta a semplice esecutrice di decisioni prese da pochi. Un modello che, prima o poi, implode. A questo punto servono coraggio e dignità politica: il sindaco liberi la città e rassegni le dimissioni”.

