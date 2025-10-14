ou
ULTIME NOTIZIE

All'esercitazione Exe Sicilia anche la Misericordia di Modica

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Ex Ilva di Taranto, la Fiom Cgil: subito il tavolo a Palazzo Chigi

Ex Ilva di Taranto, la Fiom Cgil: subito il tavolo a Palazzo Chigi

Altro sud

"Dal momento che il governo non ha ancora risposto alla nostra richiesta di convocazione a Palazzo Chigi, torniamo qui a rivendicare un tavolo di trattativa sulle prospettive del gruppo ex Ilva e sulle questioni poste dai lavoratori. Continueremo a lottare perché il tavolo venga ripristinato e convocato al più presto".
Lo afferma Loris Scarpa, responsabile nazionale Siderurgia Fiom-Cgil, intervenuto oggi all'assemblea nello stabilimento ex Ilva di Taranto, in vista dello sciopero del 16 ottobre. Assemblee simili si sono svolte nei giorni scorsi a Genova, Novi Ligure e Racconigi e questa settimana coinvolgono Taranto e altri stabilimenti più piccoli.
"Con queste assemblee - aggiunge Scarpa - vogliamo condividere le ragioni dello sciopero, nate dallo strappo con il governo sulla cassa integrazione: 4.450 lavoratori coinvolti, di cui 3.803 a Taranto, senza prospettive reali di ripartenza e mancata convocazione a Palazzo Chigi".
Alla luce dei risultati del nuovo bando di gara, "è ora - sostiene - che il governo assuma una exit strategy con capitale pubblico per garantire la decarbonizzazione". Scarpa avverte: chi vuole la chiusura dello stabilimento "non garantirebbe né salute né ambiente e impoverirebbe il territorio. La lotta per la continuità industriale deve diventare anche dei cittadini di Taranto".

Potrebbero Interessarti