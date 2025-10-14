Ex Ilva di Taranto, la Fiom Cgil: subito il tavolo a Palazzo Chigi

"Dal momento che il governo non ha ancora risposto alla nostra richiesta di convocazione a Palazzo Chigi, torniamo qui a rivendicare un tavolo di trattativa sulle prospettive del gruppo ex Ilva e sulle questioni poste dai lavoratori. Continueremo a lottare perché il tavolo venga ripristinato e convocato al più presto".

Lo afferma Loris Scarpa, responsabile nazionale Siderurgia Fiom-Cgil, intervenuto oggi all'assemblea nello stabilimento ex Ilva di Taranto, in vista dello sciopero del 16 ottobre. Assemblee simili si sono svolte nei giorni scorsi a Genova, Novi Ligure e Racconigi e questa settimana coinvolgono Taranto e altri stabilimenti più piccoli.

"Con queste assemblee - aggiunge Scarpa - vogliamo condividere le ragioni dello sciopero, nate dallo strappo con il governo sulla cassa integrazione: 4.450 lavoratori coinvolti, di cui 3.803 a Taranto, senza prospettive reali di ripartenza e mancata convocazione a Palazzo Chigi".

Alla luce dei risultati del nuovo bando di gara, "è ora - sostiene - che il governo assuma una exit strategy con capitale pubblico per garantire la decarbonizzazione". Scarpa avverte: chi vuole la chiusura dello stabilimento "non garantirebbe né salute né ambiente e impoverirebbe il territorio. La lotta per la continuità industriale deve diventare anche dei cittadini di Taranto".