Investita a Santa Teresa Riva, morta dopo 5 giorni di agonia a Messina

È morta al Policlinico di Messina Clara Garigali, la 80enne investita giovedì scorso mentre attraversava sulle strisce pedonali sul lungomare di Santa Teresa di Riva.

La donna, ricoverata in condizioni gravissime per un trauma cranico, è deceduta dopo cinque giorni di ricovero nel reparto di rianimazione. L'incidente era avvenuto davanti a un negozio sul lungomare Paolo Borsellino: l'anziana era stata travolta da una Volkswagen Golf guidata da un 59enne di Savoca, la cui posizione ora si aggrava.