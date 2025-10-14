ou
All'esercitazione Exe Sicilia anche la Misericordia di Modica

Tenta di rubare in chiesa a Catania, parroco lo insegue e lo fa arrestare

CronacaCatania

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 38enne catanese per tentato furto all'interno di una chiesa, nei pressi di Piazza Santa Maria di Gesù, nel capoluogo etneo. I poliziotti sono intervenuti in seguito alla segnalazione del parroco, che ha sorpreso l'indagato mentre rovistava prima tra gli effetti personali dei fedeli e poi nei cassetti degli uffici.
L'uomo, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, una volta scoperto, si è allontanato velocemente, ma è stato inseguito fuori dalla chiesa dal parroco, già al telefono con la Polizia di Stato. Il sacerdote è riuscito a fermarlo e a consegnarlo agli agenti. L'azione furtiva è stata interamente ripresa dall'impianto di videosorveglianza della chiesa. Le registrazioni sono state acquisite dai poliziotti, che dopo averle visionate, hanno proceduto anche a ricevere le querele delle vittime. Gli agenti hanno arrestato per tentato furto il 38enne, che è finito ai domiciliari. Il gip ha disposto nei confronti dell'indagato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

