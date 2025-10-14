All'esercitazione Exe Sicilia anche la Misericordia di Modica

Si è conclusa domenica scorsa, la tre giorni di esercitazione EXE SICILIA 2025 all'isola delle Femmine. Un momento di partecipazione anche emotiva, intenso di innumerevoli associazioni e di più di 300 volontari che con abnegazione e senso di appartenenza si sono prestati e messi in discussione operando con spunti di formazione e di confronto sulle tecniche avanzate di soccorso non solo sanitario ma anche con simulazione dei gruppi di cinofili. Questo evento di un'area importante e strategica, deve significare una nuova fase di avvio, che deve avere l'ambizione di programmare ciclicamente altri momenti fondamentali come quelli che abbiamo vissuto noi della Misericordia di Modica, in piena sintonia con uno spirito di collaborazione e di dedizione al nostro Movimento. Dietro questa esercitazione, c’e stato un intenso lavoro di preparazione, ma anche di formazione professionale che componenti sanitari dell’area di emergenza della Misericordia nazionale e regionale, hanno messo in pratica promuovendo scenari di maxiemergenza e valutato con sobrietà ed attenzione pedagogica, alla preparazione delle squadre attivate provenienti da tutta la Sicilia.