Calcio, Coppa Italia: sfida tra Modica e Avola per i quarti

CronacaRagusaSiracusa

Il Modica ospita mercoledì 15, l'Avola per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. La partita di andata, ad Avola, è finita con il risultato di 0 a 0. Tutto si decide al Vincenzo Barone, inizio alle 15,30. Una partita tosta con gli ospiti che attraversano un buon periodo di forma, come dimostra il primo posto nel campionato di Eccellenza. Il Modica, dal canto suo, è reduce dalla vittoria esterna di Melilli e vuole dare continuità anche in Coppa Italia ai risultati positivi qualificandosi ai quarti della competizione.
Ecco la lista dei convocati per la sfida con l'Avola.
Portieri: Romano, Calabrese
Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S. Spadaro S., Intzidis,
Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Sangare, Cappello.
Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.

