Preso a Comiso latitante di Vittoria: era ricercato per il tentato omicidio Di Martino

È stato arrestato dalla polizia Gianfranco Stracquadaini, latitante vittoriese ricercato da 18 mesi per il tentato omicidio di Roberto di Martino . Nell'aprile del 2024 aveva tentato di uccidere a Vittoria, nel Ragusano un ex collaboratore di giustizia del clan Carbonaro Dominante, Roberto Di Martino, ferendolo gravemente sparandogli mentre era alla guida della sua auto, e poi si era reso irreperibile.

Il presunto boss mafioso Gianfranco Stracquadaini, era inserito dal ministero dell'Interno nella lista dei latitanti più pericolosi,

Stracquadaini sarebbe stato arrestato nell'hinterland di Vittoria dove pare si nascondesse. Non aveva mai lasciato il suo territorio. L'arresto sarebbe avvenuto nell'ambito delle indagini, coordinate dalla Dda di Catania, avviate a tappeto nella zona di Vittoria dopo il rapimento del diciassettenne di Vittoria avvenuto venti giorni fa. Il ricercato è stato rintracciato all'interno di un'abitazione di un quartiere popolare del Comune di Comiso; il latitante era armato; infatti, nel corso della perquisizione effettuata all'interno dell'immobile, sono state rinvenute due pistole semiautomatiche calibro 7,65, illegalmente detenute e complete del relativo munizionamento, una carta di identità falsa rilasciata dal Comune di Comiso e la somma di 6.500 euro in banconote di vario taglio.