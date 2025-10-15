Giovane ucciso a Palermo, controlli interforze nei quartieri Zen 1 e Zen 2

Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza da questa mattina sono nei quartieri Zen 1 e Zen 2 di Palermo per controlli e perquisizioni. Sono impegnati circa 300 uomini dei reparti territoriali, anche con unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga dei reparti speciali.

Le forze dell'ordine sono a caccia di armi e stupefacenti.

L'operazione è scattata dopo l'assassinio di Paolo Taormina, nella notte tra sabato e domenica, davanti al pub gestito dalla famiglia della vittima, da parte di Gaetano Maranzano, 28 anni, residente in via Costante Girardengo, i cui familiari sono coinvolti in altre vicende giudiziarie. In casa dell'indagato è stata trovata una pistola calibro 9. In queste ore si cercano i giovani che erano con Maranzano la sera del delitto, anche loro, probabilmente, residenti allo Zen.

L'intervento è seguito in diretta dagli elicotteri che mandano le immagini in diretta alla sala operativa della questura.