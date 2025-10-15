Palermo, rafforzati i controlli nella zona della Movida

Vigilanza rafforzata, a Palermo in tre zone della movida. Sarà il prefetto Massimo Mariani, con proprio decreto, a disporle.

Dalla prossima settimana saranno assegnati anticipatamente alla questura 24 agenti della Polizia di Stato, tre ispettori e un funzionario, nell'ambito del complessivo rafforzamento degli organici annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso della riunione del Comitato dello scorso 6 agosto. Un ulteriore, strutturale rafforzamento degli organici sarà disposto già dal prossimo gennaio. E' quanto stabilito stamane nella riunione in prefettura del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, dopo l'omicidio del ventunenne Paolo Taormina avvenuto nel centro del capoluogo siciliano intorno alle 3 di domenica scorsa.

Il Comitato - si legge in una nota della prefettura - "ha evidenziato i risultati conseguiti nell'ambito dei costanti servizi di controllo del territorio posti in atto da mesi da parte di tutte le forze di polizia. Tuttavia, anche alla luce dell'esperienza fin qui maturata e soprattutto dell'omicidio consumato nel pieno centro di Palermo, si è condivisa l'esigenza di rafforzare ulteriormente i dispostivi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di illegalità e degrado"..