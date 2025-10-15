Libri, doppio appuntamento romano per il thriller di Valentina Raffa "Assurdo ma vero"

Doppio appuntamento romano, il 27 e 28 Ottobre, per la giornalista e scrittrice Valentina Raffa con il suo “Assurdo ma vero”, giallo thriller con risvolti sovrannaturali ambientato in Sicilia. Due tappe importanti prima della partecipazione al Bookcity di Milano.

Il 27 ottobre alle 18.00 l’autrice incontrerà i lettori romani alla Borri Books, a Termini, dove dialogherà con la responsabile editoria della Lav, Maria Falvo. Parte del ricavato del libro sarà devoluto dall’autrice per aiutare cani e gatti bisognosi indicati dalla Lav. Chi acquisterà la copia in presentazione riceverà la barretta di cioccolato di Modica Igp con incarto dedicato al libro realizzata dal Consorzio di Tutela.

La presentazione in Senato chiude la due-giorni romana. Su iniziativa del senatore Salvo Sallemi, il 28 Ottobre alle 18.30, Valentina Raffa dialogherà con il Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, Emanuele Ricifari, presidente nazionale Anfp, e con il viceprefetto Maria Rosaria Carbone, capo ufficio stampa del Viminale, a moderare sarà la giornalista Germana Zuffanti.

“Sono molto felice per queste due presentazioni del mio libro – commenta la giornalista -. Per me, figlia dell’Arma e giornalista di cronaca, presentare in Commissione Giustizia il mio giallo è un onore e una grande emozione e di questo ringrazio il senatore Sallemi che ha pensato al mio libro. “Assurdo ma vero” è permeato di un alto senso di giustizia che anima la protagonista nelle sue investigazioni, per cui in Commissione Giustizia troverà l’optimum”. Il libro narra due casi di cronaca lontani nel tempo, ma legati da un fil rouge che solo la giornalista Angel Messina può individuare e seguire: la scomparsa 20 fa di una donna, che adesso, dall’aldilà, contatta Angel, e l’uccisione attuale di una bambina.