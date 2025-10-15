Ragazzi all'Ars con magliette "vogliamo Palermo sicura"

Vogliamo Palermo sicura" è la scritta nelle maglie bianche indossate da un gruppo di ragazze e ragazzi nella sala stampa dell'Assemblea regionale siciliana alla fine dell'incontro con i giornalisti organizzato dal deputato-questore della Lega, Vincenzo Figuccia, che ha parlato dei provvedimenti che il partito di Salvini ha proposto al ministro degli Interni Matteo Piantedosi per contrastare la violenza dilagante nel capoluogo siciliano.

I ragazzi, che fanno parte di un comitato cittadino, hanno esposto anche uno striscione con la scritta "Paolo Taormina vivrà per sempre", in omaggio al giovane di 21 anni assassinato, nella notte di sabato scorso, da Gaetano Maranzano, 28 anni, che ha confessato di avergli sparato davanti a tanti ragazzi in una zona della movida di Palermo.