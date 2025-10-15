ou
Tentò di uccidere un tunisino a Pachino, preso nel Trapanese

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Compagnia di Noto hanno arrestato un tunisino 28enne in esecuzione di ordinanza di misura cautelare per tentato omicidio e porto illegale di armi emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa su richiesta della locale Procura. In esito alle attività investigative condotte dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Noto e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, l’uomo è stato individuato quale autore del tentato omicidio di un 46enne tunisino avvenuto a Pachino la sera dell’11 maggio 2024. La vittima era stata raggiunta dall’aggressore e colpita diverse volte con un coltello per poi essere lasciata agonizzante a terra in piazza Vittorio Emanuele. Il 28enne destinatario della misura è stato localizzato e tratto in arresto nel comune di Trapani.

