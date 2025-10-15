Esercizi commerciali al setaccio nel Siracusano: multe per 115 mila euro

La funzione di Polizia Amministrativa e Sociale è svolta in via prioritaria dalla Polizia di Stato e dalle articolazioni della Questura che si occupano di vigilare sull’esatta e corretta applicazione dei regolamenti e delle leggi posti a presidio della salubrità di cibi e bevande e della sicurezza dei luoghi pubblici e di intrattenimento. Lo scopo precipuo di tale delicata attribuzione è quello di evitare che vengano commessi illeciti amministrativi e che si verifichino eventi dannosi. Negli ultimi tre mesi, in considerazione del fatto che è appena decorsa la stagione estiva e che questa provincia è meta turistica di livello internazionale, la Polizia Amministrativa della Questura di Siracusa e dei Commissariati distaccati ha svolto una capillare opera di prevenzione e di repressione, concentrandosi in particolar modo nelle verifiche svolte nei confronti di esercizi commerciali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande (paninerie, pizzerie, ristoranti, chioschi, bar), di stabilimenti balneari e di strutture ricettive. In tale contesto operativo, sono state identificate 356 persone, controllati 185 esercizi pubblici ed elevate 92 sanzioni per un ammontare di circa 115.000 euro. 21 persone sono state denunciate per inosservanze relative alle licenze rilasciate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e 12 sono state le chiusure comminate, a vario titolo, ad altrettanti esercizi pubblici. Il Questore Roberto Pellicone: “Il servizio svolto dalla Polizia Amministrativa è inteso a tutela della maggioranza degli imprenditori e degli esercenti commerciali che svolgono con scrupolo e rispetto delle regole il proprio lavoro, offrendo all’utenza beni e servizi in sicurezza”.