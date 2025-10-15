ou
ULTIME NOTIZIE

Catanzaro (Pd) a Sbardella: Voto segreto? Garanzia di libertà

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Messina, matrimoni fittizi per perermessi di soggiorno: 26 condanne

Messina, matrimoni fittizi per perermessi di soggiorno: 26 condanne

CronacaMessina

Ventisei condanne e due assoluzioni al termine del processo di primo grado scaturito dall'operazione "Zifaf", condotta dalla Dda di Messina e dal Gico della Guardia di Finanza, che nel dicembre 2020 aveva smantellato due organizzazioni criminali italo-marocchine dedite all'organizzazione di matrimoni fittizi tra italiani e cittadini extracomunitari per ottenere permessi di soggiorno. Le pene, decise dal giudice monocratico Alessandra Di Fresco, vanno da un anno e quattro mesi a quattro anni di reclusione, con multe fino a 1.500 euro. Tra i condannati figurano Giuseppa Carrolo (4 anni e 1.200 euro di multa), Carmela Pollara Maggio, Maria Fileti e Maurizio Mondello (3 anni e 10 mesi ciascuno più 1.000 euro di multa). Assolti Rosaria Papandrea e Achraf Rami "perché il fatto non sussiste". L'inchiesta aveva portato nel 2020 a 16 arresti tra Messina, Catania, Bergamo, Torino e Francoforte sul Meno, e aveva fatto luce su un collaudato sistema illegale che consentiva a cittadini marocchini, algerini e tunisini di regolarizzare la loro posizione in Italia attraverso nozze a pagamento.
Le due organizzazioni, secondo l'accusa, curavano ogni dettaglio delle unioni, fornendo anche ai "coniugi" le istruzioni sulle risposte da dare durante i controlli delle autorità.

Potrebbero Interessarti