Lotto 2 della Catania - Ragusa, lavori completati con un giorno d'anticipo

scorso fine settimana, nell'ambito dei lavori sul Lotto 2 dell'itinerario Ragusa-Catania, Anas ha completato con esito positivo le operazioni relative al varo dei cavalcavia CV01 e CV04, ubicati rispettivamente al km 18,800 e al km 21,100 della strada statale 514 "Di Chiaramonte", nel territorio di Licodia Eubea, in provincia di Catania. E' quanto si legge in una nota.

Le attività sono state condotte sotto la supervisione della direzione lavori di Anas Sicilia, sottolinea la nota. Tutti gli interventi previsti - varo e fissaggio degli impalcati alle strutture di sostegno e successiva riapertura al traffico della SS514 - sono stati completati in anticipo di un giorno rispetto al cronoprogramma stabilito.

Le operazioni, in un primo momento, erano state calendarizzate fra il venerdì sera e il lunedì mattina; ma, data la celerità nell'esecuzione degli interventi, la domenica non è stato più necessario procedere alla chiusura al traffico della strada, conclude la noa Anas.