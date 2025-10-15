Sequestrati prodotti ittici e succhi di agrumi dal Nas nel Catanese

Blitz del NAS di Catania, insieme al personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, dello Spresal e dell'Igiene Pubblica dell'ASP, presso una piattaforma logistica di prodotti surgelati nella provincia etnea. Nel corso dei controlli è stata riscontrata la presenza di una cella surgelati contenente 110 mila chilogrammi di prodotti ittici presurgelati all'origine e stoccati ad una temperatura di mantenimento non idonea alla loro conservazione, nonché 900 mila chilogrammi di succo di agrumi concentrato con etichettatura irregolare, non idonea a definirne natura, origine e provenienza.

I prodotti ittici non correttamente conservati sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo, mentre il succo d'agrumi è stato sottoposto a blocco ufficiale per ulteriori accertamenti.

Complessivamente, immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro.

Al termine degli accertamenti la piattaforma è stata sospesa per carenze igienico sanitarie e sicurezza negli ambienti di lavoro, sino al ripristino delle irregolarità riscontrate. Il titolare dell'attività è stato denunciato.