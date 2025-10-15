Siracusa, domani i nuovi orari per la Ztl a Ortigia

Cambiano a Siracusa gli orari della Zona a traffico limitato in Ortigia. Lo prevede un'ordinanza del settore Mobilità e trasporti pubblicata oggi. Da domani (16 ottobre), nei giorni feriali, fatta eccezione per i mezzi dei residenti e per quelli degli autorizzati, sarà proibito entrare in Ortigia dalle 11 alle 15,30 e dalle 17 alle 2 del giorno successivo. Nelle domeniche e nei festivi la chiusura sarà anticipata alle ore 10 per proseguire ininterrottamente fino alle 2 del giorno dopo. Nei giorni feriali, le operazioni di carico e scarico delle merci all’interno di Ortigia, e con l’esclusione delle aree pedonali, sarà consentita solo nelle ore di apertura della Ztl, cioè dalle 2 alle 11 e dalle 15,30 alle 17. I mezzi dovranno sostare solo negli stalli previsti e fino a un massimo di 30 minuti esponendo il disco orario. Tale regolamentazione resterà in vigore fino all’approvazione dei nuovi provvedimenti che riguarderanno, oltre alla Ztl, pedonalizzazione, zone scolastiche e congestion charge.