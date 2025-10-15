ou
ULTIME NOTIZIE

Catanzaro (Pd) a Sbardella: Voto segreto? Garanzia di libertà

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Siracusa, domani i nuovi orari per la Ztl a Ortigia

Siracusa, domani i nuovi orari per la Ztl a Ortigia

CronacaSiracusa

Cambiano a Siracusa gli orari della Zona a traffico limitato in Ortigia. Lo prevede un'ordinanza del settore Mobilità e trasporti pubblicata oggi. Da domani (16 ottobre), nei giorni feriali, fatta eccezione per i mezzi dei residenti e per quelli degli autorizzati, sarà proibito entrare in Ortigia dalle 11 alle 15,30 e dalle 17 alle 2 del giorno successivo. Nelle domeniche e nei festivi la chiusura sarà anticipata alle ore 10 per proseguire ininterrottamente fino alle 2 del giorno dopo. Nei giorni feriali, le operazioni di carico e scarico delle merci all’interno di Ortigia, e con l’esclusione delle aree pedonali, sarà consentita solo nelle ore di apertura della Ztl, cioè dalle 2 alle 11 e dalle 15,30 alle 17. I mezzi dovranno sostare solo negli stalli previsti e fino a un massimo di 30 minuti esponendo il disco orario. Tale regolamentazione resterà in vigore fino all’approvazione dei nuovi provvedimenti che riguarderanno, oltre alla Ztl, pedonalizzazione, zone scolastiche e congestion charge.

Potrebbero Interessarti