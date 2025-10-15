Siracusa, pattuglie della polizia municipale in bici a Ortigia e Borgata

Un servizio di pattugliamento in bicicletta della Polizia municipale e attivo da oggi a Siracusa. Quattro mezzi a pedali, personalizzati con i colori d’istituto, saranno utilizzati per rafforzare i servizi di controllo e presidio in alcune aree della città.

"Le pattuglie in bici – spiega l'assessore Sergio Imbrò – saranno impiegate in particolare in Borgata, zona Umbertina e agli ingressi di Ortigia, aree in cui la mobilità, tra vicoli e viuzze, rende strategico l’utilizzo di mezzi agili ed ecologici. Le biciclette ci consentiranno di presidiare con più efficacia spazi in cui è difficile spostarsi con le auto. Un passo in più che testimonia la voglia di fare e la professionalità degli agenti, chiamati ogni giorno a gestire quei problemi che incidono direttamente sulla vita dei cittadini".

“Grazie ad un organico recentemente potenziato con nuove unità – commenta il sindaco Francesco Italia – vogliamo dare un ulteriore segnale concreto della volontà di migliorare i servizi sul territorio, adattandoli alle diverse esigenze della città".