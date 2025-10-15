Modica. "Panchine smart": per Alternativa socialista luci troppo invasive

Il comitato politico “L’Alternativa Socialista” di Modica interviene sull’installazione delle cosiddette panchine smart nel centro storico della città. Pur riconoscendo le potenziali utilità dell'iniziativa, sicuramente orientata ad offrire servizi come la ricarica dei dispositivi ed informazioni turistiche, tuttavia riteniamo che ogni innovazione debba integrarsi in modo armonioso con il valore storico e architettonico della città, senza compromettere il suo equilibrio estetico e la sua identità. Oltretutto, segnaliamo che in alcune zone del centro storico le luci integrate delle nuove panchine, per come le stesse sono state allocate, risultano troppo intense e invasive, creando disagio nelle ore serali e, a certe condizioni, veri e propri problemi di abbagliamento di pedoni e automobilisti. In alcuni casi, esercenti e residenti hanno dovuto prendere provvedimenti (sebbene non invasivi e non dannosi degli impianti) pur di limitare i disagi segnalati. Chiediamo quindi all’Amministrazione comunale - conclude Alternativa socialista - di intervenire, verificando le installazioni e regolando l’intensità e/o l’orientamento delle luci, così da garantire sicurezza, decoro e coerenza con il contesto urbano di Modica".