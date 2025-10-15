Sicurezza, sindaco di Palermo: bene incontro con Piantedosi e Schifani

"L'incontro di oggi segna un passaggio fondamentale per il rafforzamento delle politiche di sicurezza a Palermo. Ringrazio il ministro per l'attenzione e per l'impegno immediato che porterà a un incremento delle forze dell'ordine e a nuovi investimenti nella videosorveglianza, pari a 2,7 milioni di euro. Esprimo inoltre gratitudine al presidente Schifani per la disponibilità a integrare con risorse regionali le misure di sicurezza e le tecnologie di controllo. A questo si aggiunge la possibilità, da noi proposta e accolta, di raddoppiare il numero degli agenti municipali in fase di reclutamento. Inoltre, si avvia un percorso per valutare l'uso integrato di vigilanza privata in aree a rischio più contenuto, a supporto della polizia locale". Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, al termine dell'incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sull'emergenza sicurezza nel capoluogo siciliano. "Palermo vive una fase di crescita - aggiunge Lagalla - ma ha bisogno di maggiore ordine e legalità: l'amministrazione comunale continuerà a lavorare con determinazione per garantire ai cittadini sicurezza e fiducia nello Stato. Infine, rivolgo il mio sentito ringraziamento alle forze dell'ordine per la massiccia operazione di controllo interforze di oggi allo Zen, importante segnale di presenza e di risposta dello Stato".