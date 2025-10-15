Calcio, Coppa Italia. Eurogol di Intzidis e il Modica supera l'Avola (1 a 0), i rossoblù vanno ai quarti

Con un eurogol di Intzidis - tiro da 25 metri che si spegne sotto la traversa - il Modica si aggiudica, nei minuti di recupero, la gara di ritorno degli ottavi di Coppa Italia e, forte dello zero a zero ottenuto all'andata ad Avola, accede ai quarti di finale della competizione. Un solo gol di scarto non rende merito ai rossoblù di Filippo Raciti che hanno dominato gli avversari per tutto l'arco del match. Molte - forse troppe - la occasioni sprecate dai padroni di casa, fermati anche da un paio di interventi da applausi del portiere ospite che nulla, però, ha potuto sulla palla scagliata da Intzidis all'ultimo assalto. Per il Modica, adesso, è ora di pensare al campionato: domenica, al Vincenzo Barone, arriva la Nebros: per i rossoblù un'altra prova impegnativa.