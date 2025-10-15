ou
Catanzaro (Pd) a Sbardella: Voto segreto? Garanzia di libertà

PoliticaAgrigento

"Il voto segreto è garanzia di libertà". Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Partito democratico all'Assemblea regionale siciliana, in merito alle dichiarazioni di Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d'Italia in Sicilia. "Il voto segreto - aggiunge Catanzaro - è uno strumento previsto dal regolamento parlamentare che permette ai deputati di potersi esprimere senza condizionamenti o pressioni. Evidentemente c'è chi pensa, invece, che i deputati debbano essere pedine che vanno in aula solo per eseguire ordini di partito. È opportuno ricordare a Sbardella - conclude Catanzaro - che anche quando il voto segreto è stato utilizzato all'Ars in occasione del recente esame della manovra-quater e, numeri alla mano, più di 15 deputati di maggioranza hanno votato con le opposizioni: probabilmente alcuni di loro erano proprio deputati del suo stesso partito".

