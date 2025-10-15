Femminicidio a Milano, uccide la compagna a coltellate: fermato l'ex compgno

L'ha trascinata sul terrazzo e l'ha uccisa a coltellate.

L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Milano su un balcone di una palazzina del quartiere Gorla, dove si sono consumati gli ultimi istanti di vita di Pamela Genini, 29 anni, ammazzata dal compagno, Gianluca Soncin, 52 anni. L'uomo, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda: avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima, ma non sarebbe in pericolo di vita. E' stato fermato per omicidio aggravato.

È accaduto nella tarda serata di ieri in via Iglesias, nel quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti da un appartamento del civico 33. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i sanitari del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

La polizia è ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto. La polizia scientifica sta eseguendo i rilievi all'interno dell'appartamento. Sul posto, per coordinare l'attività della polizia, è intervenuto anche il magistrato di turno. Gli investigatori sono al lavoro per capire cosa sia accaduto nell'abitazione e ricostruire la dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione tra la vittima e il 52enne, entrambi italiani, ci sarebbe stata una relazione. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo della casa. Diverse le coltellate inferte dall'uomo, che poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso ferendosi alla gola.

"Teso ho paura ha fatto doppione chiavi mi è entrato, non so che fare, chiama la polizia", è il messaggio inviato da Pamela Genini all'ex fidanzato con cui era diventata amica e con il quale, prima di essere accoltellata, era al telefono. Nel decreto di fermo di Socin, l'ex ha raccontato di quella chiamata interrotta dall'arrivo improvviso dell'uomo con cui era contenta di aver chiuso i rapporti: "ad un certo punto l'ho sentita gridare 'aiuto, aiuto, aiuto', - ha spiegato - dopo queste parole Pamela ha chiuso la telefonata".

Pamela Genini "pur volendosi allontanare e troncare la relazione, temeva di interromperla bruscamente perché aveva paura che il Soncin facesse del male a lei e ai genitori in quanto lo stesso le diceva 'se mi lasci ti ammazzo e ammazzo tua madre', inoltre mi diceva 'io non posso lasciarlo altrimenti mi ammazza'". Lo ha raccontato, sentito come testimone, l'ex fidanzato che ha chiamato la Polizia per tentare di salvare la 29enne.

La ragazza è stata uccisa "con 24" coltellate, secondo quanto si evince dall'imputazione a carico del suo compagno, che l'avrebbe ammazzata "al culmine di una serie di condotte persecutorie" e "dopo averla ripetutamente minacciata di morte". Contestate come aggravanti, oltre alla premeditazione e allo stalking, anche i "futili motivi" e la "crudeltà".

Soncin, nato a Biella nel '73 e residente a Cervia, come risulta dagli atti, ha ucciso la 29enne, come scritto nell'imputazione del decreto di fermo, "al culmine di una serie di condotte persecutorie nei confronti" della donna "alla quale era legato da una relazione affettiva". L'avrebbe colpita "ripetutamente con un coltello al collo, al dorso, al torace, agli arti superiori e alle mani, con 24 colpi" fino ad ucciderla.

Al 52enne vengono contestate dalla Procura le aggravanti "di aver commesso il fatto in qualità di autore del reato di cui all'articolo 612-bis c.p.", ossia lo stalking, e poi "con premeditazione, dopo averla ripetutamente minacciata di morte ed essendosi recato a casa" della donna con "un coltello, dopo essersi procurato una copia delle chiavi dell'appartamento".

Contestata anche l'aggravante di aver ucciso una "persona a cui era legato da relazione affettiva", oltre ai "futili motivi" e alla "crudeltà".