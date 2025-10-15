"Veleni" su Iblea Acque, Campo (M5S): la nomina di Guccione calata dall'alto

Iblea Acque continua a stimolare la polemica politica, soprattutto dopo la nomina dell'ingegnere Stefano Guccione ad amministratore unico. E' la parlamentare regionale del M5S, Stefania Campo, a spargere dubbi e veleni. "Sulla designazione di Stefano Guccione ai vertici di Iblea Acque dice la parlamentare – si stagliano ombre sui titoli, inoltre la sua precedente esperienza è stata proprio alla guida dell’ATI di Enna, comune che non ha certamente brillato per efficienza, anzi. La nomina di Guccione, nonostante sia stata presentata come una selezione pubblica, reca i segni di una decisione politica, calata dall’alto e dettata da logiche di appartenenza più che di merito. Il fatto, poi, che sia maturata proprio nei giorni successivi alla visita del presidente della Regione Renato Schifani presso la Fiera Agricola Mediterranea di Ragusa alimenta più di un sospetto. In fatto di poltronismo nel sottogoverno, Schifani non è secondo a nessuno.”

“L’analisi del profilo professionale di Guccione – sostiene ancora Campo – solleva dubbi concreti sulla legittimità della designazione. Il bando pubblico prevedeva un’esperienza minima di cinque anni come direttore generale in enti o società con determinate caratteristiche, ma, dalle informazioni disponibili, Guccione ricopre tale ruolo presso l’ATI Enna solo dal dicembre 2021, mentre la precedente esperienza all’ATO 5 Enna, come attestato da diverse pronunce amministrative, non aveva natura dirigenziale e dunque non può essere considerata utile ai fini del requisito richiesto. Inoltre l’avviso stabiliva che i candidati non potessero essere dipendenti di amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Anche qui emergono criticità: alla data di scadenza del bando, il 10 settembre 2025, Guccione risultava ancora dipendente della Regione Siciliana, con la decadenza formalizzata solo il 17 settembre successivo. Per questi motivi, ho presentato un’interrogazione parlamentare volta a chiedere alla Regione di esercitare il proprio ruolo di vigilanza”.