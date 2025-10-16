Violenza sessuale sulla ex convivente, 26enne arrestato a Modica

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno arrestato, in flagranza un giovane di 26 anni per violenza sessuale nei confronti dell'ex convivente.

In particolare, l'uomo, con il pretesto di un chiarimento, è riuscito ad introdursi nell'abitazione della donna e, una volta all'interno, ha tentato con la forza di consumare un rapporto sessuale. La vittima, nonostante le difficoltà, è riuscita a divincolarsi e a spingerlo fuori di casa, chiudendosi all'interno in attesa dell'arrivo degli agenti, allertati tramite il numero unico di emergenza 112.

All'arrivo della volante, gli operatori hanno trovato il giovane sul pianerottolo dell'abitazione, mentre inveiva contro la donna e la minacciava. Per evitare che la situazione degenerasse, gli agenti hanno condotto l'uomo in Commissariato, dove, a seguito della denuncia sporta dalla vittima, è stato arrestato per violenza sessuale, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Dalle conseguenti indagini è inoltre emerso che il giovane, denunciato nella stessa circostanza anche per minacce e maltrattamenti in famiglia, aveva posto in essere le condotte delittuose nei confronti dell'ex convivente già da diversi mesi.