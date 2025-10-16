Caltanissetta, sequestrati 56 chili di tabacchi esteri
La Guardia di Finanza ha sequestrato 56 kg di tabacco lavorato privo del contrassegno dei Monopoli di Stato e, pertanto, di illecita provenienza.
La merce contrabbandata, è risultata costituita da prodotti di tipo "Gutka", una forma di tabacco da masticazione, originaria dell'India e del Pakistan, ove viene utilizzato diffusamente - per via degli effetti stimolanti prodotti sull'organismo umano - dai lavoratori impiegati in mansioni faticose e prolungate.
Il tabacco di tipo "Gutka" ha rilevanti effetti nocivi sulla salute degli assuntori ed è potenzialmente responsabili di gravi malattie, come il cancro alla gola, ai polmoni e alla bocca.Il destinatario dell'intera spedizione è risultato essere un soggetto asiatico, residente a Caltanissetta, denunciato all'Autorità Giudiziaria.