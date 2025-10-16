Undicenne ricoverato in Psichiatria a Siracusa con gli adulti, chiesti chiarimenti al Ministro

Un minore di 11 anni e' stato ricoverato nei giorni scorsi nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Un episodio che ha sollevato delle perplessita' per la circostanza che il paziente minorenne e' finito in un reparto con soli adulti. Una decisione che, secondo quanto sostenuto dalla direzione generale dell'Asp di Siracusa, "e' stata assunta insieme all'autorita' giudiziaria". "Si e' trattato - dice ad AGI il direttore generale dell'Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone - di un evento eccezionale e circoscritto temporalmente, gestito in modo scrupoloso, con la massima tutela del paziente, a oggi ricoverato presso una Neuropsichiatria infantile regionale". Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Siracusa aggiunge che "non tutte le situazioni che riguardano la salute mentale dei minori possono essere lette con schemi rigidi: ci sono momenti in cui la priorita' e' evitare l'irreparabile, e la scelta clinica deve essere immediata, fondata su valutazioni specialistiche e responsabilita' professionale". E ancora: "Comprendiamo il legittimo interesse istituzionale e giornalistico, ma questa Direzione generale - conclude il manager dell'Asp di Siracusa - nel ribadire la piena legittimita' e trasparenza dell'operato della Direzione sanitaria e dalle sue articolazioni, cosi' come delle stesse rappresentato, non puo' fornire, a tutela del minore, ulteriori elementi di dettaglio se non esclusivamente alle autorita' competenti nei limiti previsti dalla legge". Sulla vicenda e' intervenuto il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Alfredo Antoniozzi, che ha chiesto al ministro della Salute Orazio Schillaci e al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, dei chiarimenti in merito al ricovero del minore all'ospedale Umberto I di Siracusa.

(foto archivio)