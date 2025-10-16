Ruba in una clinica del Catanese dove è ricoverata la madre: arrestata

È stata trovata in possesso dalla polizia dello smartphone di un'infermiera e del portafoglio di un medico che aveva rubato in una clinica catanese dove era ricoverata la sua anziana madre. E' l'accusa contestata a una 48enne di Ferrara, con precedenti per reati contro il patrimonio, che è stata arrestata per furto aggravato e condotta nelle camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa di essere giudicata per direttissima. Lei ha negato ogni accusa, ma ad accusarla, secondo la squadra volanti della Questura che ha indagato, ci sono le immagini del sistema di videosorveglianza della clinica che la riprendono mentre entra in infermeria ed esce dalla stanza con il cellulare della vittima del furto e mentre ruba un oggetto da ambulatorio medico. La refurtiva, che è stata recuperata, era nascosta nella stanza di degenza della madre