Safina (Pd): La Regione garantisca risorse per la mobiità nelle Isole minori

Alluvione lampo nel Messinese, caduti 80 millimetri di pioggia in un'ora

CronacaMessina

Notte di paura sulla costa jonica messinese a causa di un'alluvione lampo che dalla tarda serata di ieri ha colpito i comuni di Sant'Alessio Siculo e Forza d'Agrò, dove in poche ore sono caduti oltre 174 millimetri di pioggia, con un picco di 80 millimetri in un'ora. A Sant'Alessio si è allagato il sottopasso ferroviario della Statale 114, rimasta bloccata in entrambe le direzioni fino alle prime ore del mattino, quando la circolazione è stata ripristinata dopo la rimozione di fango e detriti. Frane e smottamenti hanno interessato la Strada provinciale 16 che conduce a Forza d'Agrò, dove massi e detriti hanno invaso la carreggiata rendendo difficoltosi gli interventi di messa in sicurezza. Disagi anche per l'interruzione di energia elettrica e acqua. Allagamenti si registrano inoltre a Giardini Naxos, in particolare lungo la Ss 114 a Pallio, sul lungomare e nel sottopasso di Calcarone.

