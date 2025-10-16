ou
ULTIME NOTIZIE

Safina (Pd): La Regione garantisca risorse per la mobiità nelle Isole minori

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Quattro rapine a passanti a Palermo, 2 arresti ma uno è irreperibile

Quattro rapine a passanti a Palermo, 2 arresti ma uno è irreperibile

CronacaPalermo

Agenti del commissariato Oreto-Stazione di Palermo hanno identificato gli autori di quattro assalti a passanti commessi nel centro della città tra il 21 marzo e il 30 maggio scorsi. Sono due stranieri di 18 e 19 anni, nei cui confronti il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata in concorso. Il provvedimento è stato notificato in carcere al diciottenne, già detenuto per altra causa, ma non al 19enne che è attualmente irreperibile.

Potrebbero Interessarti