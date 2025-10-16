Quattro rapine a passanti a Palermo, 2 arresti ma uno è irreperibile

Agenti del commissariato Oreto-Stazione di Palermo hanno identificato gli autori di quattro assalti a passanti commessi nel centro della città tra il 21 marzo e il 30 maggio scorsi. Sono due stranieri di 18 e 19 anni, nei cui confronti il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata in concorso. Il provvedimento è stato notificato in carcere al diciottenne, già detenuto per altra causa, ma non al 19enne che è attualmente irreperibile.