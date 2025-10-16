ou
ULTIME NOTIZIE

Safina (Pd): La Regione garantisca risorse per la mobiità nelle Isole minori

Open Arms, la Lega: contro Matteo Salvini un progetto politico

PoliticaPalermo

"Come già emerso con lo scandalo Palamara, Salvini va colpito a ogni costo. Ecco l'ennesima prova: si mobilitano task force e ricorsi straordinari pur di attaccare chi difendeva i confini. Una vergogna". Lo afferma il deputato della Lega Igor Iezzi, commentando l'ipotesi - riferita da Il Dubbio - che la Procura di Palermo affianchi un secondo Pm a quello già incaricato del processo Open Arms, in vista del ricorso in Cassazione."A leggere le notizie che circolano in queste ore, a partire dalla task force che si vorrebbe mettere in campo in vista dell'udienza dell'11 dicembre in Cassazione nei confronti del ministro Salvini, mi pare ci sia un disegno chiaramente politico contro un esponente di governo che da ministro ha giurato di tutelare la sicurezza degli italiani e difendere i confini del Paese. Quanti soldi dei cittadini italiani e quanto tempo, spesi in quello che potrebbe quasi sembrare un accanimento giudiziario nei confronti del ministro Salvini già assolto con formula piena", aggiunte la deputata della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.

