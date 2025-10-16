ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, navette elettriche per il centro storico: tre consegnate al Comune

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Ragazza di Lentini morta per una rinoplastica: 2 medici sospesi per un anno

Ragazza di Lentini morta per una rinoplastica: 2 medici sospesi per un anno

CronacaSiracusa

Disposta dal gip di Roma la misura del divieto di esercizio della professione per 12 mesi nei confronti di Marco e Marco Antonio Procopio, i medici indagati per la morte di Margaret Spada, la ragazza di Lentini (Siracusa) deceduta a 22 anni dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica parziale in uno studio medico della Capitale. Nei confronti dei due - padre e figlio - l'accusa è di omicidio colposo. I pm avevano sollecitato gli arresti domiciliari ma dopo l'interrogatorio preventivo il giudice non ha accolto la richiesta.

Potrebbero Interessarti