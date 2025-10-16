Ragazza di Lentini morta per una rinoplastica: 2 medici sospesi per un anno

Disposta dal gip di Roma la misura del divieto di esercizio della professione per 12 mesi nei confronti di Marco e Marco Antonio Procopio, i medici indagati per la morte di Margaret Spada, la ragazza di Lentini (Siracusa) deceduta a 22 anni dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica parziale in uno studio medico della Capitale. Nei confronti dei due - padre e figlio - l'accusa è di omicidio colposo. I pm avevano sollecitato gli arresti domiciliari ma dopo l'interrogatorio preventivo il giudice non ha accolto la richiesta.