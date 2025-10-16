ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, navette elettriche per il centro storico: tre consegnate al Comune

Trovato cadavere in zona impervia uomo sparito a Lipari

Trovato cadavere in zona impervia uomo sparito a Lipari

CronacaMessina

È stato ritrovato nelle scorse ore, in una zona costiera impervia dell'isola di Lipari, il corpo senza vita di un uomo, che si presume possa essere quello del giovane scomparso dal 13 ottobre, Ivano La Greca. La localizzazione della salma è avvenuta grazie all'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lipari, appartenenti al Comando di Messina, impegnati da giorni nelle ricerche. Le operazioni, coordinate dai Carabinieri, si sono svolte in un'area di difficile accesso. Il recupero del corpo è stato effettuato dai militari dell'Arma con il supporto dei Vigili del fuoco.

