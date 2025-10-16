Terme di Acireale, si scaverà fino a 100 metri per superare la criticità

Lo scavo di un nuovo pozzo sino a circa 100 metri, molto più profondo dei 30 a cui arrivano le tre strutture attuali. È la decisione presa dall'assessorato regionale dell'Energia per tentare di superare le criticità emerse dopo più di un anno di analisi e di studi sulle acque dei tre storici pozzi che fino alla chiusura del 2015 alimentavano le Terme di Acireale, presenti in località "Santa Venera al Pozzo", all'interno del territorio di Aci Catena, nel Catanese. Con l'ausilio di esperti dell'università di Messina, e in seguito a una campagna di prospezioni geofisiche, è stata individuata l'area in cui eseguire il nuovo scavo. I lavori, già affidati, partiranno a breve. Il nuovo pozzo sarà collocato in prossimità dei pre esistenti e potrà contare su un adeguato rivestimento delle pareti per favorire l'isolamento dell'acqua termale, proveniente dal sottosuolo, e provare a evitare contaminazioni con sostanze o batteri inquinanti. Nonostante i tentativi di rendere nuovamente operativi i tre pozzi, in disuso da decenni e posti all'interno di un parco archeologico, le analisi eseguite nel corso del 2024 hanno infatti mostrato una contaminazione batterica dell'acqua, dovuta probabilmente al prolungato inutilizzo delle terme. Le operazioni di spurgo e di sanificazione, pur ottenendo un sensibile miglioramento della qualità dell'acqua, non si sono rivelate risolutive e ne hanno certificato la compromissione. CoI nuovo pozzo gemello, adesso, si proverà a superare la problematica, scendendo di quota e isolando le acque in risalita.