Mattarella e Meloni a Padova ai funerali di Stato per i 3 carabinieri uccisi dall'esplosione

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni saranno presenti domani alle 16 nella Basilica di Santa Giustina a Padova ai funerali di Stato dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, morti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano.

Sono state intanto effettuate le autopsie sui corpi dei tre militari, che secondo quanto emerso dagli esami, sono morti per trauma da schiacciamento.

Terminato l'esame autoptico (disposto dalla Procura scaligera), le salme dei tre carabinieri saranno trasferiti a Padova, al Comando della Legione Veneto dell'Arma.

Questa mattina si sono svolti anche gli interrogatori di garanzia dei fratelli Dino e Franco Ramponi, accusati di strage assieme alla sorella Maria Luisa, davanti al Gip del tribunale di Verona, Carola Muzio. Entrambi gli uomini si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'avvocato Fabio Porta, che difende Dino Ramponi, ha spiegato che il suo assistito non era in casa al momento dell'esplosione e si trovava a lavorare nei campi.

Nel corso dell'udienza è stato ricevuto anche l'avvocato difensore di Maria Luisa Ramponi, attualmente ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento per le ustioni riportate nell'esplosione, ma non in pericolo di vita. Per quest'ultima la Gip Musio ha convalidato l'arresto.