Trump: 'Sto parlando con Putin, poi entrambi riferiremo'

"Sto parlando ora con il presidente Putin. La conversazione è in corso, è lunga, e ne riferirò i contenuti, così come farà il Presidente Putin, al termine. Grazie per l'attenzione!": lo scrive Donald Trump su Truth. Axios aveva anticipato che il presidente Usa avrebbe parlato oggi con il presidente russo alla vigilia dell'incontro domani alla Casa Bianca con Zelensky.

L'Ucraina ha imposto interruzioni di corrente a livello nazionale per il secondo giorno consecutivo mentre la Russia intensifica i suoi attacchi alla rete energetica del Paese in vista dell'inverno. Lo ha dichiarato l'operatore della rete elettrica statale. "A causa della difficile situazione del sistema energetico, sono state implementate interruzioni di corrente di emergenza in tutte le regioni dell'Ucraina", ha dichiarato Ukrenergo in una nota.

I russi hanno attaccato le infrastrutture energetiche e civili ucraine nella notte con oltre 300 droni d'attacco e 37 missili: lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram. "Questa notte si parla di attacchi al nostro popolo, al nostro settore energetico e alle nostre infrastrutture civili. La Russia ha utilizzato più di 300 droni d'attacco e 37 missili, un numero significativo dei quali balistici, contro l'Ucraina. Le infrastrutture delle regioni di Vinnytsia, Sumy e Poltava sono state attaccate". A Nizhyn, nella regione di Chernihiv, è stato danneggiato l'ufficio postale e una persona è rimasta ferita.

Il leader ucraino, che domani a Washington incontrerà Donald Trump, terrà incontri a porte chiuse con le aziende statunitensi del settore della difesa e dell'energia e parlerà anche con membri del Congresso. Lo riporta la tv ucraina. In vista di domani il primo ministro ucraino Yulia Svyrydenko, che guida la delegazione ucraina negli Usa, ha incontrato il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent per discutere del rafforzamento del partenariato e della garanzia di una pace a lungo termine.

Il programma di Zelensky prevede negoziati separati con importanti aziende di difesa americane che potrebbero essere inclusi nel potenziale Mega Deal, un pacchetto di contratti per la fornitura di sistemi di difesa aerea, artiglieria ad alta precisione e missili Atacms. Al Congresso Zelensky dovrebbe incontrare i principali legislatori che influenzano la politica statunitense nei confronti dell'Ucraina.