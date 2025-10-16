Guardia Costiera sequestra area di 10 mila metri quadrati a Crotone

Un'area di circa 10.800 metri quadrati è stata posta sotto sequestro dai militari del Nucleo operativo di Polizia ambientale della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Crotone, in località Passovecchio a Crotone.

L'area interessata comprende un'attività commerciale dedita al noleggio e alla vendita di autogru, interamente recintata e articolata in più strutture: un capannone di circa 2.800 metri quadrati, un deposito di 200 metri quadrati e un locale adibito a uffici di pari superficie.

Durante l'ispezione, i militari hanno rinvenuto una vasta discarica abusiva, stimata in circa 5.000 metri cubi di rifiuti abbandonati su una superficie di 2.500 metri quadrati.

Tra i materiali individuati figurano pneumatici fuori uso, plastiche, rottami metallici, latte in alluminio, vetro, legno, parti meccaniche, imbarcazioni e autovetture in stato di abbandono, serbatoi, infissi, materiale elettrico e scarti edilizi.

Nel corso del controllo è emersa anche l'assenza di qualsiasi autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali e di dilavamento dei piazzali esterni, che confluivano direttamente in un fosso adiacente senza alcun trattamento di depurazione.

Alla luce delle violazioni riscontrate l'intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo. I due responsabili della gestione dell'attività sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria per ipotesi di reato in materia ambientale. Per alcune irregolarità sono state impartite specifiche prescrizioni la cui ottemperanza potrebbe comportare una successiva sanatoria.