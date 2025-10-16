ou
Modica, navette elettriche per il centro storico: tre consegnate al Comune

Modica, il Consiglio approva variazione bilancio di 4 milioni: si sbloccano servizi

PoliticaRagusa

Il Consiglio comunale di Modica ha approvato, nella seduta di mercoledì sera, la variazione di bilancio da 4 milioni di euro. Un atto che i gruppi consiliari DC, Siamo Modica e Radici Iblee (vicini al deputato regionale, Ignazio Abbate) "celebrano" perchè lungamente atteso e perchè "ha finalmente sbloccato la possibilità di utilizzare importanti risorse economiche destinate a fondamentali servizi per la comunità". I gruppi politici evidenziano come gran parte delle somme entrate nel bilancio e ora utilizzabili provengono da finanziamenti regionali, stanziati dall'ex Sindaco Abbate. "Tali risorse, la cui certezza era nota da tempo, da oltre 9 mesi, rappresentano un'opportunità cruciale per il rilancio dei servizi sociali sul nostro territorio. A queste si aggiungono, per completezza, anche ulteriori fondi di provenienza statale (PNRR) ottenuti da questa amministrazione (anni 2023 e 2024). Preso atto della certezza di questi finanziamenti, i gruppi consiliari DC, Siamo Modica e Radici Iblee hanno sin da subito intrapreso un’azione politica mirata e incisiva. Già nello scorso mese di febbraio abbiamo prontamente presentato e ottenuto l’approvazione di una specifica mozione d’indirizzo finalizzata a impegnare l’Amministrazione a predisporre con urgenza la progettualità e tutta la documentazione necessaria per l'immediato utilizzo dei fondi stanziati".

