Modica, navette elettriche per il centro storico: tre consegnate al Comune

Catania, il Caffè Torrisi passa di mano: lo storico marchio acquisito dalla famiglia Basile

EconomiaCatania

Si apre una nuova fase per Caffè Torrisi: lo storico marchio della compagnia Meridionale Caffè, azienda catanese con oltre 114 anni di attività nel settore, è stato rilevato dalla famiglia Basile, con investimento globale previsto di circa 4 milioni.
A dirigere la società, che negli ultimi anni aveva una quarantina di dipendenti, sarà il cavaliere del lavoro Giuseppe Basile con una gestione che "punta a valorizzare l'eredità ultracentenaria dell'azienda, con uno sguardo rivolto al futuro e alle nuove dinamiche del mercato" puntando "sul prestigio e sulla riconoscibilità del brand per affrontare con rinnovata energia le sfide del mercato contemporaneo".
"Con un solido background imprenditoriale che spazia dall'industria di trasformazione siderurgica all'edilizia, dal settore vitivinicolo al legno, fino all'hotellerie - si legge in una nota - Giuseppe Basile porta con sé una visione pragmatica e strategica.
L'obiettivo dichiarato è quello di rilanciare il marchio, forte della sua storicità e dell'identità che lo ha reso, nel tempo, sinonimo di qualità, affidabilità e autorevolezza, non soltanto in Sicilia. Il Caffè Torrisi, già protagonista in passato nel confronto con i grandi nomi del settore, si prepara così a tornare in primo piano".

