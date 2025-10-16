ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, navette elettriche per il centro storico: tre consegnate al Comune

Il Palermo ospita il Modena altra squadra imbattuta in B: si gioca domenica al 'Barbera'

SportPalermo

Dopo la sosta per le Nazionali, la seconda stagionale, riparte il campionato di Serie B. Nel fine settimana che è alle porte in programma l'ottava giornata, in cui spicca il duello al vertice tra Palermo e Modena. Entrambe reduci da una vittoria, i rosanero e i canarini sono le uniche squadre ancora imbattute. Quel che è certo è che gli uomini di Filippo Inzaghi cercheranno la quarta vittoria consecutiva nello scontro diretto al Barbera, così da attuare il sorpasso; un'eventualità che, al contrario, la capolista allenata da Andrea Sottil proverà a scongiurare: l'appuntamento è per domenica alle 15.
Ad aprire il turno sarà l'anticipo di domani sera alle 20:30 con il derby ligure tra Entella e Sampdoria, con in palio punti pesanti nella parte bassa della classifica. La Virtus vorrà uscire mantenere l'imbattibilità tra le mura amiche, mentre i blucerchiati cercano il quarto risultato utile consecutivo, e magari una vittoria, dopo i primi tre punti stagionali centrati contro il Pescara.
Questo turno regala anche diverse sfide dal sapore di Serie A. A partire da Frosinone-Monza, altro testa a testa di alta classifica in programma sabato alle 15, mentre domenica alle 17:15 Alessio Dionisi è atteso dal debutto di fuoco contro il Venezia nel suo ritorno a Empoli.
Tornando a sabato pomeriggio, Sudtirol e Carrarese andranno alla ricerca dei tre punti sui campi di Mantova e Pescara: sfide certamente da non sottovalutare vista la necessità di lombardi e abruzzesi di fare punti. Per lo stesso motivo, tutt'altro che scontato il pronostico tra il fanalino di coda Spezia e il Cesena sesto in classifica (sabato ore 19:30). A proposito di trasferte di alto livello, il Bari, dopo aver trovato la prima vittoria contro il Padova, cercherà conferme sul campo della Reggiana che, invece, è a caccia dello sprint per agguantare la zona playoff.
Sempre in zona playoff, tutto da seguire anche il derby campano da Juve Stabia e Avellino (sabato ore 17:15). A completare il quadro della giornata sarà Catanzaro-Padova, in programma domenica alle 19:30.

