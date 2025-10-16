ou
Unitre Modica, si presenta il 30 ottobre il programma dell'anno accademico 2025/2026

CulturaRagusa

In attesa dell’incontro, convocato per il 30 Ottobre a Modica presso il Palazzo della Cultura (Sala Triberio) nel corso del quale sarà presentato il Programma dell’Anno Accademico 2025/26, l’Unitre di Modica ha già definito il piano dei Corsi e dell’attività dei Laboratori. In conseguenza di ciò i Soci sono stati invitati a far pervenire alla Segreteria dell’Associazione, direttamente o tramite internet, la Scheda con la indicazione dei Corsi e/o dei Laboratori ai quali intendono partecipare. Una procedura finalizzata alla formazione delle Classi e per consentire l’avvio delle Attività sociali sin dai primi giorni del prossimo mese di Novembre. La presentazione riguarderà altresì i temi dei “Giovedì dell’Unitre”, le escursioni ed i viaggi programmati per i prossimi mesi di Novembre e Dicembre.
“Il nostro intento - ha voluto sottolineare il presidente Enzo Cavallo (nella foto) - è quello di offrire ai Soci una vasta e variegata gamma di iniziative per dare ad ognuno la possibilità di scegliere liberamente. Anche per l’imminente Anno Accademico cercheremo di fare tutto ciò che le disponibilità avute e le nostre possibilità ci consentono. Il tutto per soddisfare al meglio ed al massimo le esigenze dei nostri Soci”

