Modica, navette elettriche per il centro storico: tre consegnate al Comune

Il Catania chiamato a battere la capolista Salernitana per avvicinarsi alla vetta

SportCatania

Decima tappa della stagione regolare a partire da domani in serie C. Nel girone C non è cambiato nulla dopo l'ultimo turno con i successi delle prime della classe. Comanda sempre la Salernitana che da Monopoli è tornata con i tre punti (settima vittoria in nove gare) che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio (+3). Al "Massimino" è in programma il big match Catania-Salernitana (domenica, ore 14.30) con gli etnei che sono a -4 e hanno una ghiotta occasione per avvicinarsi alla vetta.
Il Benevento, che arriva dal poker rifilato al team Altamura, guarderà con particolare attenzione alla sfida tra le due antagoniste; i giallorossi di Gaetano Auteri ospiteranno il Potenza (domenica, ore 14.30) che arriva da due pareggi. L'altra protagonista è il Casarano, che ha gli stessi punti degli etnei e ha vinto le ultime due partite con un doppio 3-0; i salentini ricevono il Foggia (sabato, ore 14.30) di Delio Rossi che ha vinto una sola partita e si trova nelle parti basse della graduatoria.
In ascesa il Crotone che ha vinto le ultime due partite e che riceve allo "Scida" il Monopoli (sabato, ore 14.30). Cerca riscatto l'Audace Cerignola che è reduce da due ko di fila e che riceve la Cavese (domenica, ore 17.30). Il Trapani di Aronica, bravo a recuperare in fretta gli otto punti di penalizzazione ed è già a +8, è atteso dall'Atalanta Under 23 (domenica, ore 14.30).
La sconfitta casalinga con la Casertana che ospita il Siracusa (inizio gara 12,30 domenica) è costata la panchina al tecnico dell'Az Picerno Claudio De Luca; al suo posto Valerio Bertotto che esordirà in trasferta ad Altamura (domenica, ore 20.30). Il Giugliano è già al terzo allenatore stagionale dopo l'esonero di Cudidi che aveva già sostituito Colavitto; in panchina a Latina siederà (sabato, ore 17) il preparatore atletico Luca Tulino in attesa del nuovo allenatore che dovrebb essere Eziolino Capuano.

(Nella foto il portiere del Catania, Andrea Dini)

