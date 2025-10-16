Prefetto di Siracusa in visita al Comando carabinieri
Nella mattinata odierna, il Prefetto di Siracusa, dott.ssa Chiara Armenia, ha effettuato una visita istituzionale presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, dove è stata accolta dal Comandante Provinciale, Colonnello Dino Incarbone, in un clima di cordiale e proficua collaborazione. All’incontro hanno partecipato gli Ufficiali e i Comandanti delle articolazioni operative dell’Arma presenti sul territorio provinciale, oltre a una rappresentanza qualificata dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo della città di Siracusa. La presenza di tale rappresentanza testimonia il profondo legame esistente tra le istituzioni e le associazioni che da anni contribuiscono alla valorizzazione della memoria storica e al sostegno sociale della comunità. Nel corso del briefing , il Colonnello Incarbone ha fornito una dettagliata illustrazione delle strutture organizzative e delle principali funzioni del Comando Provinciale, soffermandosi sulle strategie e le attività operative messe in campo per garantire il controllo del territorio, la prevenzione e il contrasto efficace ai fenomeni di criminalità comune e organizzata. Particolare attenzione è stata dedicata all’evoluzione delle dinamiche criminali locali e agli interventi coordinati con le altre forze di polizia e gli enti territoriali, a dimostrazione di un sistema integrato di sicurezza. Il Prefetto Armenia ha espresso apprezzamento e riconoscimento per l’alto livello di professionalità, dedizione e senso del dovere che contraddistinguono quotidianamente l’azione dei Carabinieri. Ha inoltre sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale, evidenziando come la costante collaborazione tra la Prefettura e l’Arma rappresenti un presidio fondamentale per la tutela della legalità e della sicurezza pubblica, nonché per la promozione della coesione sociale e della fiducia della cittadinanza nelle istituzioni. Al termine della visita, il Prefetto ha rivolto un sentito ringraziamento al Comandante Provinciale e a tutto il personale del Comando per l’accoglienza riservata e per l’impegno instancabile con cui operano a salvaguardia della sicurezza e del benessere della comunità siracusana, rinnovando la ferma volontà di consolidare ulteriormente i rapporti di collaborazione a beneficio del territorio e dei suoi cittadini.