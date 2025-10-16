Modica, navette elettriche per il centro storico: tre consegnate al Comune

Tre navette totalmente elettriche, alimentate anche da pannelli solari ed e-bike per cercare di migliorare la vivibilità del centro storico di Modica. Le navette elettriche sono state già consegnate al Comune e dovrebbero essere operative tra qualche giorno. "Modica ha adesso un sistema integrato che unisce navette, auto elettriche ed e-bike - afferma l'assessore alla mobilità, Antonio Drago - per offrire ai nostri concittadini e ai turisti un’esperienza di mobilità più comoda, moderna e sostenibile. Stiamo costruendo una Modica che si scopre a piedi, in bici, in navetta: una città che si vive, non solo si attraversa. Questo pensiamo a giusta ragione sia solo l’inizio di un percorso che continueremo con la stessa energia e la stessa visione”. Gli fa eco l'assessore al Turismo, Tino Antoci:" Grazie al lavoro sinergico che come assessore al GAL e al Turismo della giunta di Maria Monisteri, ho condotto assieme all’assessore alla Mobilità Antonio Drago, Modica ha ottenuto un finanziamento europeo che ci ha permesso di investire oltre un milione di euro per cambiare davvero il modo in cui ci spostiamo. Un sistema moderno, nuovo ed efficiente senza incidere di un solo euro sulle casse comunali".

L'iniziativa è senz'altro positiva ma, per essere veramente efficace, ha bisogno di essere "difesa" da provvedimenti in grado di ridurre l'indisciplina degli automobilisti e di ridurre l'utilizzazione delle auto private a favore del servizio urbano di bus della Sais che funziona in maniera egregia. Un aspetto da attenzionare è, inoltre, il malcostume dell'uso indiscriminato di motorette smarmittate che sono diventate una condanna per i timpani di cittadini e turisti. Ma qui ci si imbatte in un problema insormontabile: la mancanza di controlli da parte della Polizia locale che, nel suo organico, ha ormai meno agenti delle dita di due mani. Ci vogliono, dunque, altri provvedimenti che mettano un pò d'ordine nel centro storico di Modica. In caso contrario le innovazioni saranno inutili e di difficile applicazione.