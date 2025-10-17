ou
ULTIME NOTIZIE

Palermo, completata manutenzione 73 punti luce a Villa Bonanno

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
La Regione trova 5 milioni per produzioni cinematografiche, anche il film su Biagio Conte

La Regione trova 5 milioni per produzioni cinematografiche, anche il film su Biagio Conte

PoliticaPalermo

Volevo darvi una bella notizia. A seguito di una verifica sui capitoli di spesa del bilancio dell'assessorato al turismo, siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per finanziare la produzione di film in Sicilia.
Una grande soddisfazione, perché tra i progetti che potranno essere sostenuti c'è anche il famoso film su Biagio Conte, un segno concreto di attenzione verso una figura che ha rappresentato solidarietà, amore, speranza per la città e per gli ultimi". Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un video postato sulla sua pagina Facebook.
"Questo governo - aggiunge l'assessore regionale al Turismo, Elvira Amata - ha sempre creduto nel segmento del turismo cinematografico come veicolo di promozione del nostro territorio. Dall'avvio della legislatura a oggi abbiamo destinato oltre 25 milioni di euro in questo settore, consapevoli del fatto che per ogni euro investito c'è un effetto moltiplicatore di 3 euro. L'obiettivo è quello di attrarre sempre più case di produzione nazionali e internazionali, ma anche quello di rafforzare le imprese locali e sostenere quelle opere che contribuiranno a valorizzare il territorio, la cultura, la storia e l'identità della Sicilia"

Potrebbero Interessarti