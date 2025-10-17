Solidarietà a Ranucci della redazione della Tgr Sicilia

Il comitato di redazione della TGR Sicilia esprime solidarietà a Sigfrido Ranucci per il vile e criminale atto di questa notte. Nel manifestare vicinanza al collega - si legge nella nota -, certi che tale spregevole intimidazione non condizionerà in alcun modo il prosieguo del lavoro suo e della redazione di Report sul fronte del giornalismo di inchiesta, auspichiamo che sia fatta al più presto chiarezza sulle responsabilità di questo odioso crimine, che minaccia la libertà di stampa e richiama le coscienze a una riflessione sulla difesa del valore del lavoro giornalistico.