Energia elettrica a scrocco: 10 denunciati in un residence di Carini

I Carabinieri della Compagnia di Carini, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo - Villa Grazia, della Compagnia di Intervento Operativo del 12º Reggimento Carabinieri "Sicilia" e con la collaborazione tecnica di personale Enel. Il bilancio dell'attività parla chiaro: 13 persone denunciate, di età compresa tra i 19 e i 76 anni, per furto di energia elettrica, guida senza patente con recidiva nel biennio e danneggiamento di beni sottoposti a sequestro. Un individuo è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Palermo per uso personale di sostanze stupefacenti. Nel mirino dei Carabinieri un complesso residenziale di via Antonello da Messina, dove - grazie alla collaborazione dei tecnici Enel - sono stati scoperti diversi allacci abusivi e manomissioni ai contatori elettrici. Dieci persone sono state così denunciate per furto di energia. Durante i controlli, i militari hanno inoltre denunciato un giovane del posto per guida senza patente (con recidiva nel biennio) e un 20enne, per violazione dei doveri di custodia di un veicolo sottoposto a sequestro. Complessivamente sono state controllate 38 persone e 14 veicoli, con 24 violazioni al Codice della Strada contestate per un importo complessivo di 8.300 euro. Ritirate 7 patenti di guida e disposti 3 fermi amministrativi.