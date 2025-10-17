ou
ULTIME NOTIZIE

Palermo, completata manutenzione 73 punti luce a Villa Bonanno

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Sequestrati più di 2 chili di cocaina e armi a Camaro: 2 arresti a Messina

Sequestrati più di 2 chili di cocaina e armi a Camaro: 2 arresti a Messina

CronacaMessina

Vasta operazione condotta in città dai Carabinieri delle Compagnie di Messina Centro e Messina Sud, nonché del Nucleo Radiomobile, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alle aree degradate dell'area metropolitana. L'attività - che ha infatti interessato diversi rioni del capoluogo peloritano - ha consentito di arrestare, per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti", un 25enne e un 53enne, quest'ultimo ritenuto responsabile anche di "detenzione di armi clandestine". In particolare, nel quartiere di "Camaro", i militari hanno fermato un'autovettura condotta dal 25enne, il quale - manifestando un insolito nervosismo - è stato sottoposto a perquisizione, consentendo di rinvenire, occultati a bordo del veicolo, oltre 2 kg di cocaina (suddivisi in tre confezioni), nonché una somma di 480 euro, ritenuti provento dell'attività illecita. Invece, per quanto riguarda i controlli svolti nel rione "Mangialupi", i Carabinieri hanno eseguito d'iniziativa una perquisizione presso l'abitazione di un 53enne, ove sono state rinvenute 3 pistole semiautomatiche con matricola abrasa e circa 200 cartucce di vario calibro, oltre che circa 350 grammi di marijuana, 340 grammi di cocaina e vario materiale per il taglio e il confezionamento delle sostanze. Le armi e la droga sequestrate saranno consegnate ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi balistiche e di laboratorio.

Potrebbero Interessarti