Creò disordini durante Siracusa - Sorrento, Daspo per due anni a tifosa azzurra

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa, hanno sottoposto a DASPO del Questore di Siracusa, una ventottenne siracusana che, in occasione dell’incontro di calcio “Siracusa – Sorrento” tenutosi allo stadio De Simone, ha posto in essere comportamenti censurabili nei confronti del​ servizio d’ordine dello stadio e, successivamente, anche nei confronti dei Poliziotti che cercavano di contenerla. Il provvedimento, che terrà la sedicente tifosa lontana dagli impianti sportivi per due anni, è stato necessario a causa delle intemperanze della donna, fortemente lesivi della dignità e della funzione svolta dal personale in servizio, attesa la circostanza che la signora, nonostante fosse stata avvisata che dallo stadio non è possibile entrare ed uscire a piacimento, per ovvi motivi di sicurezza, minacciava di aizzare le frange più calde della tifoseria onde creare turbative per l’ordine pubblico.